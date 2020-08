Il Segreto, anticipazioni oggi 12 agosto: guai per Sebastian (Di mercoledì 12 agosto 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 12 agosto 2020. Che cosa vedremo nell’episodio in replica su Canale 5 alle 14.50? Sebastian si fa abbindolare da donna Francisca, che intende manipolare l’Ulloa Junior per colpire il Senior. Raimundo non sa ancora nulla… Pedro viene a sapere della cena alla villa dei Montenegro e scopre che Sebastian ha deciso di entrare in affari con Donna Francisca. Sebastian è caduto nella reteArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domani, #12agosto - clikservernet : Il Segreto anticipazioni 12 agosto 2020: Hipòlito scopre il segreto di Pepa e Tristan - Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 12 agosto 2020: Hipòlito scopre il segreto di Pepa e Tristan) Playhitmusic - - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 12 agosto 2020: Hipòlito scopre il segreto di Pepa e Tristan - #Segreto #anticipazioni… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 12 agosto 2020: Hipòlito scopre il segreto di Pepa e Tristan… -