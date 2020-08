IL COMUNE NON RISPONDE, IL SINDACATO PROTESTA: 6 DIPENDENTI DEL SERRAINO VULPITTA DA 29 MESI SENZA STIPENDIO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il problema principale: ci sono i sei lavoratori dell’Ipab “SERRAINO VULPITTA” che da 29 (ventinove) MESI non ricevono STIPENDIO. Una situazione che ha dell’incredibile, nel silenzio delle istituzioni a cominciare dalla regione Siciliana. Sembra che il problema sia stato delegato unicamente ai sindacati; meglio al SINDACATO autonomo “Soggetto Giuridico”. Ed è ancora una volta questo SINDACATO... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

GiovanniToti : Dopo mesi di immobilismo con totale arroganza, mancanza di rispetto e prepotenza, il ministro De Micheli ha nominat… - xblunotte : RT @mansi_francesco: @fattoquotidiano Eh già... il comune ... con i soldi nostri...e non sei neanche originale. Ti suggerirei di cambiare m… - RobertaM_1965 : RT @GioLitt: Circa 2.000€ netti al mese come Sindaca del @Comune_Spinea. E non dimentichiamo che il primo provvedimento di Giunta fu l'aume… - tvio2 : IL COMUNE NON RISPONDE, IL SINDACATO PROTESTA: 6 DIPENDENTI DEL SERRAINO VULPITTA DA 29 MESI SENZA STIPENDIO - Ambrakey1 : @isabellaisola3 L'ha pagata con i soldi che il padre non ha versato al comune... -

Ultime Notizie dalla rete : COMUNE NON Bonus ai politici: "Col Comune non si campa". Gravina: "In beneficenza" Primonumero Cuneo, incidente Castelmagno: morti 5 ragazzi (2 fratelli), inchiesta della Procura. Dimesse due ferite

Incidente terrificante in provincia di Cuneo con cinque giovani che sono morti a Castelmagno, piccolo comune di 61 abitanti in cima alla Valle Grana (Alpi Cozie meridionali) a circa 1.150 metri di alt ...

Lo sgombero dei rom apre la corsa della sindaca per il Campidoglio

I vigili di Roma Capitale sono arrivati puntuali in via del Foro Italico 531. Le 7 di ieri mattina segnavano la scadenza dell’ultimatum a «lasciare libera da cose e persone l’area». Il centinaio di ag ...

Incidente terrificante in provincia di Cuneo con cinque giovani che sono morti a Castelmagno, piccolo comune di 61 abitanti in cima alla Valle Grana (Alpi Cozie meridionali) a circa 1.150 metri di alt ...I vigili di Roma Capitale sono arrivati puntuali in via del Foro Italico 531. Le 7 di ieri mattina segnavano la scadenza dell’ultimatum a «lasciare libera da cose e persone l’area». Il centinaio di ag ...