Governo nelle mani della Forleo Il caso Covid al gip anti D'Alema? (Di giovedì 13 agosto 2020) Il destino di Giuseppe Conte e dell'intero Governo è nelle mani di Clementina Forleo. Sarà lei infatti, pugliese come il premier, di Francavilla Fontana, a dire se l'avviso di garanzia ricevuto oggi dal e dai ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza finirà con l'archiviazione, come hanno chiesto gli... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

