Cristina Buccino punge Belen e Cecilia Rodriguez: c’entra Andrea Iannone, la frecciatina (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cristina Buccino raggiunta dal settimanale Chi, smentisce ancora una volta la storia con Andrea Iannone e lancia pure una bella frecciatina alle sorelle Cecilia e Belen Rodriguez che, a quanto pare, non avrebbero particolare simpatia per lei. Cristina Buccino punge Belen e Cecilia Rodriguez: c’entra Iannone Se Andrea Iannone fosse il mio compagno lo direi.... L'articolo Cristina Buccino punge Belen e Cecilia Rodriguez: c’entra Andrea Iannone, la ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Cristina Buccino punge Belen e Cecilia Rodriguez: c’entra Andrea Iannone ??? ??? Le sua frecciatina ti aspetta nelle… - ChiccoseDOC : DAL GIORNALE “CHI”, LE COPPIE ON/OFF DELL’ESTATE 2020: DAMANTE E DE LELLIS, BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO, A… - filippo898 : RT @_DAGOSPIA_: LA BUONA “NOVELLA” – CRISTINA BUCCINO SMENTISCE IL FLIRT CON IANNONE - EMMA MARRONE HA ... - blogtivvu : Cristina Buccino punge Belen e Cecilia Rodriguez: c’entra Andrea Iannone, la frecciatina - _DAGOSPIA_ : LA BUONA “NOVELLA” – CRISTINA BUCCINO SMENTISCE IL FLIRT CON IANNONE - EMMA MARRONE HA ... -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Buccino

Pochi giorni fa Cristina Buccino ha smentito il flirt con Andrea Iannone facendo sapere attraverso i suoi seguitissimi social di essere single e di non aver mai intrapreso una frequentazione con il pi ...Cristina Buccino, frecciatina a Belen e Cecilia Rodriguez “Vivo bene anche se non sono simpatica alle due sorelle”, l’origine dell’astio… Cristina Buccino è come non mai sulla cresta dell’onda. I suoi ...