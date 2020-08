Coronavirus: Venezuela, nuovo record di casi in 24 ore (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - CARACAS, 12 AGO - Il Venezuela ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19, confermando in 24 ore 1.138 contagi e 9 morti, secondo l'ultimo bilancio quotidiano reso noto ieri ... Leggi su corrieredellosport

Dalla Germania agli Usa, dall’India alla Russia crescono i malati e i morti. Il continente meno colpito rimane l’Africa La Germania registra un'impennata di nuovi contagi da coronavirus: stando ai dat ...

(ANSA) - CARACAS, 12 AGO - Il Venezuela ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19, confermando in 24 ore 1.138 contagi e 9 morti, secondo l'ultimo bilancio quotidiano reso noto ier ...

