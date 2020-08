Avete mai visto il marito di Virginia Raggi? È un blogger [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il suo nome è Andrea Severini ed è il marito di Virginia Raggi, la sindaca di Roma Capitale. Galeotto fu il Movimento 5 Stelle. Grazie ad esso i due si conobbero che erano ancora giovanissimi e, giorno dopo giorno, assieme alla passione per la politica è cresciuto anche l’interesse l’uno per l’altra. Decisero quindi ben presto di convolare a nozze e, nel 2009, dal loro matrimonio è nato Matteo, il loro primo – e attualmente unico – figlio. Nel 2016 i due ebbero però una crisi matrimoniale, che li portò a separarsi per un periodo di tempo lungo un anno. Dopodiché, però, i due hanno deciso di tornare assieme e oggi sembrano essere felicissimi. Chi è Andrea Severini, marito di Virginia Raggi Andrea ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto un cavalluccio marino maschio partorire? Ecco l'incredibile video Everyeye Tech Raggi si ricandida a sindaco di Roma, il capogruppo Pd: «Mai con lei»

Raggi annuncia di voler correre per diventare di nuovo sindaca di Roma e, seppure ancora informalmente, incassa il nullaosta dei big del M5S. Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio, come comment ...

