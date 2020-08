Real Betis, Loren Moròn positivo al Covid (Di martedì 11 agosto 2020) Aumentano i contagi in Liga. Anche Loren, calciatore del Real Betis è risultato positivo agli ultimi test. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, poi il club ha confermato la notizia con un comunicato ufficiale. Loren è asintomatico, sta bene ed è stato già messo in isolamento domiciliare. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovo test per capire se potrà unirsi ai compagni per l’allenamento. Volveremos más fuerte pic.twitter.com/6IPSFDwOFx — Loren Morón (@Lorenmg16) August 11, 2020 L'articolo Real Betis, Loren Moròn positivo al Covid ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Real Betis, Loren Moròn positivo al Covid Lo ha annunciato lo stesso calciatore su Twitter. E’ asintomatico, sta be… - FenerliALEKS : RT @HolaOsm: Alessio Romagnoli Real Betis'de - HolaOsm : Alessio Romagnoli Real Betis'de - LucaParry85 : Ceballos aspetta notizie dal real sul suo futuro e lo fa con la sua maglia del betis - ricardorubio44 : @alexcobra11 @DaniloServadei Emery è un buon allenatore e come dici, con grande esperienza europea, ma io continuo… -

Notizia importante che riguarda un giocatore viola direttamente dalla Cile e che chiama in ballo, ovviamente, Erick Pulgar: secondo quanto riferisce il quotidiano La Tercera sarebbe in arrivo una prop ...

Davide Calabria è l'indiziato principale a liberare un posto sulla fas ...

