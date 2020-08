Politici e bonus 600 euro: chi sono i politici beccati e quali sono le loro scuse? (Di martedì 11 agosto 2020) In cinque a chiederlo, in tre ad ottenerlo, ma dietro la “sporca cinquina” ci sarebbero almeno altri 2mila richiedenti fra assessori e consiglieri regionali e comunali; sempre più forte la pressione su Tridico, presidente dell’INPS, e intanto confessano tre consiglieri di comuni e regioni, e vengono colti con le mani nel sacco vari consiglieri Lega … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

fattoquotidiano : POLITICI COL BONUS “Sarei coinvolta nello scandalo dei ‘furbetti del bonus‘ e mi autodenuncio. Non vivo di politic… - fanpage : “E ci si domanda ancora se il taglio dei parlamentari sia una cosa giusta… Il 20 e il 21 settembre possiamo dare in… - Corriere : Politici (locali) e bonus Inps, quelli che si autodenunciano: spunta anche il vice di Zaia - Walter00365070 : @StaseraItalia @Capezzone Capezzone dice delle falsità come sempre e nessuno corregge Il tetto c'era, i furbetti i… - patripatty5 : RT @LaVeritaWeb: Dall'Istituto di previdenza sono usciti dati sensibili su atti che non costituiscono reato. Ma che vengono usati per fini… -

Ultime Notizie dalla rete : Politici bonus Le confessioni dei politici "Bonus preso, processateci..." ilGiornale.it Politici e bonus 600 euro: chi sono i politici beccati e quali sono le loro scuse?

Non vivo di politica perché non voglio e non potrei ... Ubaldo Bocci della Lega:” Il bonus da 600 euro? L’ho preso, ma per fare beneficienza” Fra i nomi più rivelanti spunta quello di Ubaldo Bocci, ...

Perché ci sono scintille a 5 stelle fra Di Maio e Fico

Che cosa succede nel Movimento 5 Stelle fra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente della Camera, Roberto Fico? Al manifesto, il quotidiano ancòra e orgogliosamente comunista, debbono ...

Non vivo di politica perché non voglio e non potrei ... Ubaldo Bocci della Lega:” Il bonus da 600 euro? L’ho preso, ma per fare beneficienza” Fra i nomi più rivelanti spunta quello di Ubaldo Bocci, ...Che cosa succede nel Movimento 5 Stelle fra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente della Camera, Roberto Fico? Al manifesto, il quotidiano ancòra e orgogliosamente comunista, debbono ...