Lopalco: “Nuovi casi di Covid portati dai giovani che tornano dalle vacanze all’estero: restate in Italia” (Di martedì 11 agosto 2020) Lopalco: “I giovani che vanno all’estero stanno riportando il Covid: restate in Italia” “La circolazione virale nella nostra regione si era spenta. La riaccensione epidemica è stata innescata da casi di importazione. E molti riguardano gruppi di giovani che rientrano in Puglia dopo aver fatto una vacanza all’estero”, così Pierluigi Lopalco, l’epidemiologo a capo della task force anti Covid della Regione Puglia e candidato alle elezioni in programma il prossimo 20 e 21 settembre con il governatore uscente Michele Emiliano, spiega l’aumento di casi di Coronavirus in Puglia. Secondo Lopalco, inoltre, l’età delle persone affette dal virus si sarebbe ... Leggi su tpi

infoitsalute : Coronavirus Puglia, a lavoro con la febbre. Lopalco: 'Scoppiati nuovi focolai. Si deve restare a casa' - Trmtv : Lopalco: “Nuovi focolai causati da persone che sono uscite con la febbre” - Notiziedi_it : Puglia, la “supposta” di Lopalco contro il rischio di nuovi contagi: «Al Sud il 99% della popolazione esposta» - PugliaStream : Puglia, la ?supposta? di Lopalco contro il rischio di nuovi contagi: «Al Sud il 99% della popolazione esposta» -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco “Nuovi L’epidemiologo Lopalco candidato in Puglia? «Vedo pochi Moro, non c’è niente di male a mettersi in gioco» Corriere della Sera