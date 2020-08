Il Nostradamus delle elezioni americane annuncia la sua previsione per le presidenziali del 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Il professore di storia che indovina il vincitore delle elezioni presidenziali da 40 anni Il professore di storia Allan J. Lichtman, 73 anni e originario di Brooklyn, indovina i risultati delle elezioni presidenziali americane da 40 anni. Non ha mai sbagliato: fu l’unico a prevedere anche la vittoria di Donald Trump nel 2016. Luchtman è un esperto di storia americana laureato all’Università di Harvard, e il suo metodo per indovinare i risultati è quasi scientifico: si chiama “Keys to the White House”, e consiste nel porre ad alcuni intervistati 13 domande riguardo l’operato del presidente uscente – “Il presidente è carismatico?”, “Ha risollevato l’economia?”, “Ha cambiato ... Leggi su tpi

Il professore di storia Allan J. Lichtman, 73 anni e originario di Brooklyn, indovina i risultati delle elezioni presidenziali americane da 40 anni. Non ha mai sbagliato: fu l’unico a prevedere anche ...

