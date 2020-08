GoldenEye 25: chiude il progetto fan-made in seguito alla richiesta di chi detiene l'IP (Di martedì 11 agosto 2020) I creatori della mod GoldenEye: Source per il multiplayer online per PC, hanno rivelato nell'ottobre 2018 un nuovo e più grande progetto GoldenEye per Unreal Engine 4. Si trattava di GoldenEye 25, un progetto iniziato all'inizio del 2018 e che mirava a offrire una versione modernizzata dell'esperienza del titolo originale, con una grafica migliore e anche alcune modifiche al gameplay. Il suo obiettivo doveva essere terminato entro il suo 25° anniversario, nell'agosto 2022.Per quelli di voi che non hanno familiarità con GoldenEye 007, si tratta di un titolo sparatutto in prima persona e stealth sviluppato da Rare e pubblicato da Nintendo nel 1997, esclusivamente per la classica piattaforma Nintendo 64. Ebbene, purtroppo è stato condiviso che il ... Leggi su eurogamer

