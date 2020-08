Coronavirus: test rapidi per chi torna da Spagna, Croazia, Grecia (Di martedì 11 agosto 2020) L’80% dei nuovi contagi da coronavirus arriva dall’estero. Lo afferma Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che vuole «test sierologici e controlli sulle quarantene, altrimenti sarà inevitabile chiudere le frontiere». Anche Nicola Zingaretti, collega del Lazio, chiede test per chi torna da Paesi con alta incidenza di infezioni. In attesa di un provvedimento a livello nazionale, sta predisponendo tutto quello che serve per eseguire i test negli aeroporti e nelle stazioni dell’alta velocità. Leggi su vanityfair

