Belen sexy stende il bucato, il web impazza (Di martedì 11 agosto 2020) Sorridente anche se con gli occhi malinconici, la showgirl argentina si mostra ai suoi fan in versione donna di casa mentre sta stendendo il bucato: una visione celestiale Una Belen insolita che raccoglie però una marea di consensi: capelli sciolti, scalza e vestita con una magliettina aderentissima e slip del costume. Lo scatto scelto per immortalarla è in bianco e nero: bellissima e sensuale Belen riesce aArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Belen sexy casalinga, l’argentina (bellissima) torna a sorridere - katya77474537 : Comunque @AmorosoOF in #karaoke è una bomba sexy...complimenti zia ...un culo che Belen spostati ... - blogtivvu : Michele Morrone in vacanza ma senza Belen Rodriguez: nessuna donna all’orizzonte?? ? Ti raccontiamo gli ultimi goss… -