"Via!". Loredana Lecciso, la soffiata bomba coglie tutti di sorpresa, Al Bano compreso: cosa sta succedendo (Di lunedì 10 agosto 2020) Loredana Lecciso è sempre al centro dell'intricata vicenda che riguarda anche Al Bano e Romina Power. Ma per una volta si parla di lei non per problemi sentimentali e per la rivalità con l'americana, bensì per un'altra notizia che ha comunque colto tutti di sorpresa. Stando alle ultime indiscrezioni circolate in queste ore, la donna sarebbe ormai in procinto di lasciare la Puglia e la bellissima Cellino San Marco. Chi pensa che ci sia stato un litigio con l'artista è fuori strada. Infatti, sarebbe arrivata alla showgirl una proposta praticamente irrinunciabile da un punto di vista professionale. Questa sua nuova esperienza prevede inoltre che debba lasciare del tutto l'Italia e partire all'estero. A riferire di questa situazione è ...

