La Juve non molla Milik, ma Arek è un grande bomber o un flop? I numeri non mentono (Di lunedì 10 agosto 2020) Milik resta uno dei principali obiettivi della Juventus in vista della sessione estiva della campagna acquisti e cessioni. È il calciatore giusto per Pirlo? Leggi su 90min

EzioGreggio : Andrea ti aspettavamo a braccia aperte. Perché la Juve è una fede non una teoria, magia e non schemi i sul fogliett… - giorgio_gori : Mi dispiace per la #Juve e per il #Napoli. Adesso però non avete scampo. Da qui in poi tutti a tifare per la #Dea ?????????? - pisto_gol : La sorella di CR7, per la 2^volta in poco tempo, umilia la Juve e i suoi giocatori “CR7 non può fare tutto da sol… - Chiedonoperme : RT @MarcoPrimerano3: @Pirlo_official @juventusfc Smentirai #SkyJuve che sostiene tu abbia vinto tutto con la juve e non piuttosto col Milan… - terribile76 : No no non sono ossessionato dalla juve No no -