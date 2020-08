Due tesserati dell’Atletico Madrid positivi al coronavirus: la Champions con il fiato sospeso (Di lunedì 10 agosto 2020) Il calcio europeo si ritrova a trattenere il respiro. Un’altra volta. Sì perché l’ombra del Covid-19 si è allungata di nuovo sulla Champions League. Domenica sera, infatti, l’Atletico Madrid ha ricevuto i risultati dei tamponi che sono stati svolti il giorno precedente. E le notizie non sono state delle più felici: due tesserati dei Colchoneros sono risultati positivi al coronavirus e sono stati subito messi in isolamento nelle rispettive abitazioni. Anche se il club non ha rivelato i nomi dei due contagiati per rispetto della privacy, secondo la stampa spagnola si tratta di due calciatori e non di membri dello staff. Ma non finisce qui. Perché lo spogliatoio biancorosso è convinto che i due i due possano aver contagiato altri componenti della ... Leggi su ilfattoquotidiano

