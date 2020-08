Conte: “Vittoria meritata. Lukaku sta facendo una bellissima stagione” (Di martedì 11 agosto 2020) I nerazzurri vanno alle semifinali di Europa League dopo aver battuto i tedeschi del Bayer Leverkusen. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in sala stampa al termine del match. Come riporta FcInterNews.it l’ex centrocampista appare Contento a metà: “Potevamo concretizzare di più soprattutto quando sei 2-1 e hai tante occasioni ma sono Contento. la partita l’abbiamo meritata in generale, sotto ogni punto di vista. Abbiamo meritato di gran lunga di andare in semifinale contro un’ottima squadra”. Su Lukaku: “Sta facendo una bellissima stagione. Tutta la squadra lo supporta e ho giocatori fantastici. Deve comunque ringraziare la squadra che lo mette nelle condizioni di esprimersi al massimo come forse non si ... Leggi su alfredopedulla

