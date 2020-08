Terapie intensive per l’emergenza Covid: le regioni non hanno nemmeno iniziato il piano per l’autunno (Di domenica 9 agosto 2020) Terapie intensive per l’emergenza Covid: regioni in ritardo per l’autunno L’Italia è pronta ad un’eventuale seconda ondata di contagi da Covid 19? La domanda è lecita, visto quello che sta succedendo in altri paesi come Francia, Spagna e Germania dove i numeri stanno salendo e non poco. La risposta per quanto riguarda le Terapie intensive è “nì”. Il piano per affrontare al meglio una seconda ondata in autunno con l’aumento dei posti in terapia intensiva è pronto. Peccato che non è ancora “partito” e il ritardo rischia di essere notevole. Ad oggi in Italia ci sono 6570 posti letto in terapia intensiva (il 27 per cento in più rispetto a febbraio 2020). ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : COVID: MANCANO 2 MILA POSTI Terapie intensive: Regioni in ritardo per l’autunno [LEGGI] - Open_gol : ?? Salgono le terapie intensive (+2) e gli attualmente positivi (13.263 contro i 12.953). Alto anche il dato sugli i… - Gian_Santovito : RT @CesareSacchetti: In una vera pandemia, le persone stanno male e le terapie intensive si riempiono. Nella pandemia da Covid, le terapie… - marcellopalmit : RT @CesareSacchetti: In una vera pandemia, le persone stanno male e le terapie intensive si riempiono. Nella pandemia da Covid, le terapie… - EureosCriss : RT @Camillamariani4: 45 terapie intensive in tutta Italia, tutte le patologie comprese, ma ci vuole la quarantenaaaahhh, se ti sposti. Ma a… -

Ultime Notizie dalla rete : Terapie intensive Aumento delle terapie intensive: le Regioni in ritardo per l’autunno Il Fatto Quotidiano Seconda ondata, boom di nuovi casi in Europa: ma ora il virus fa meno vittime

SCENARI Alcuni esempi: in Francia, nell’ultima settimana, il numero delle vittime giornaliere per Covid-19 hanno sempre oscillato attorno alla decina, a volte qualche unità in più, a volte in meno. Ep ...

Coronavirus, Conte: Su P.civile giudizi ingenerosi, è chiave modello

Roma, 9 ago. (LaPresse) - Sulla Protezione civile ci sono "giudizi ingenerosi. La chiave del modello italiano è stata ancora una volta la Protezione civile: su mascherine, terapie intensive e subinten ...

SCENARI Alcuni esempi: in Francia, nell’ultima settimana, il numero delle vittime giornaliere per Covid-19 hanno sempre oscillato attorno alla decina, a volte qualche unità in più, a volte in meno. Ep ...Roma, 9 ago. (LaPresse) - Sulla Protezione civile ci sono "giudizi ingenerosi. La chiave del modello italiano è stata ancora una volta la Protezione civile: su mascherine, terapie intensive e subinten ...