Franca Valeri, muore a 100 anni la signora dello spettacolo - Foto (Di domenica 9 agosto 2020) «Voglio proprio vedere cosa c'è di là»... così, con la solita ironia che l'ha contraddistinta per una carriera, anzi, per una vita, Franca Valeri commentava il suo compleanno numero 100, avvenuto poche settimane fa, il 31 luglio. Oggi ha avuto la risposta a quella domanda. Franca Valeri infatti si è spenta nella sua casa romana.Per lei il cordoglio di un'intera nazione.«Mi affatico a oziare. Niente e nessuno mi manca più del teatro quando esso non entra nelle mie giornate». Così parlava pochi anni fa Franca Valeri in una lunga e vivace intervista a Panorama. Oggi la "signorina snob" (suo celebre personaggio di teatro e radio) ci lascia lasciandoci un'eredità gigantesca e lasciando in noi, sempre e ... Leggi su panorama

