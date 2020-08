Toscana: l'annuncio di Ceccardi, 'Giovanni Galli candidato con noi' (Di sabato 8 agosto 2020) San Vincenzo (Li), 8 ago. (Adnkronos) - L'ex portiere della Fiorentina, della Nazionale e di altre squadre di serie A, Giovanni Galli, sarà candidato alle prossime elezioni regionali a Firenze nelle liste a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza, Susanna Ceccardi. Lo ha annunciato lei stessa questa sera nel corso di un comizio a San Vincenzo, in provincia di Livorno, presente il leader della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano

