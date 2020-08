Gennaro Gattuso al termine di Barcellona-Napoli: “Sono deluso perché mi sono accorto che potevamo fargli male” (Di domenica 9 agosto 2020) Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport alla fine di Barcellona-Napoli. “C’è tanto rimpianto, abbiamo avuto mezz’ora di blackout. Da rivedere il primo gol, ma è facile parlare degli arbitri. Io ho visto una squadra che ha fatto la partita che doveva, a parte quella mezz’ora di vuoto. Ho visto una squadra che ha messo in grandissima difficoltà il Barcellona. Nei primi 10 minuti potevamo segnare due goal. La cosa che mi fa più rabbia è prendere goal da calcio piazzato dal Barcellona. Io alleno giocatori forti, ma per diventare giocatori importanti serve una mentalità diversa da quella che a tratti abbiamo mostrato in questi mesi che io sono qua. (…) Oggi potevamo ... Leggi su calciomercato.napoli

