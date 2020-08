Coronavirus, Eleonora Brigliadori contro il vaccino: “L’inizio della distruzione del genoma umano” (Di sabato 8 agosto 2020) Eleonora Brigliadori torna a far parlare di se, l’ex attrice e conduttrice televisiva, già nota alle cronache per la sua posizione estrema in merito di salute e cure a malattie gravi come il cancro protagonisti di durissimi scontri con Nadia Toffa, si è duramente espressa in merito alle imminenti sperimentazioni del vaccino per il Covid-19. La Brigliadori non ha usato mezzi termini e ha affidato a sua riflessione ai social. Eleonora Brigliadori contro il vaccino del Covid-19 Un post di poche righe ricco di parole critiche nei confronti del vaccino e sulla sperimentazione prevista all’Istituto Spallanzani a partire dal prossimo 24 agosto. “24 agosto di questo 2020, segnatevi questa data, ... Leggi su thesocialpost

Eleonora Brigliadori torna a far parlare di se, l'ex attrice e conduttrice televisiva, già nota alle cronache per la sua posizione estrema in merito di salute e cure a malattie gravi come il cancro pr ...

