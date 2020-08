Barcellona-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Hirving Lozano al posto di Lorenzo Insigne (Di sabato 8 agosto 2020) La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Barcellona-Napoli, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma stasera alle 21:00. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere David Ospina. Fabian Ruiz, Diego Demme e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Ancora dubbi su Lorenzo Insigne, le cui condizioni sono comunque migliorate non poco rispetto agli ultimi giorni. Sembra che possa giocare quindi Hirving Lozano insieme a Dries Mertens e José Callejon, alle battute finali della sua storia azzurra. Il ... Leggi su calciomercato.napoli

