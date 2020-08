Nba, rivelazione Suns: imbattuti dalla ripresa (Di venerdì 7 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Da intrusi a rivelazione. I Phoenix Suns a Orlando si sono tolti di dosso un’etichetta scomoda per sostituirli con un’altra ben più lusinghiera. Come hanno fatto? Vincendo. Quattro partite, quattro su ...

NBA, guida alla ripartenza: Western Conference

Un LeBron James versione Terminator, un Anthony Davis super da Miglior Difensore della stagione e non solo. Forse questo sarebbe già sufficiente per far capire le intenzioni dei gialloviola. I Lakers ...

