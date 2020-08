Maltempo, le piogge torrenziali di oggi a Reggio Calabria: 104mm a Scilla [DATI e FOTO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Maltempo imperversa su tutto il Centro/Sud Italia dove oggi è stata l’ennesima giornata dal sapore autunnale. Le precipitazioni più abbondanti hanno interessato la fascia tirrenica della Provincia di Reggio Calabria, tra la Costa Viola e l’Aspromonte, dove s’è verificata anche un’alluvione-lampo nel delizioso borgo turistico di Scilla. Ecco i DATI pluviometrici odierni: 104mm a Scilla 98,6mm a Boccata 89,2mm a Villaggio del Pino 87,4mm a Piano Aquile 83,4mm a Tagli 58mm a Solano Superiore 55,6mm a Rumia 52,6mm a Sant’Alessio in Aspromonte 43mm a Bagnara Calabra 40,9mm a Ortì 39,6mm ad Arasì 26,6mm a Catona 23,2mm a Cardeto 21,8mm a Palmi 7,8mm a Reggio ... Leggi su meteoweb.eu

