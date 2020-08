India, aereo di una low cost con 191 persone a bordo si spezza in due in atterraggio (Di venerdì 7 agosto 2020) Un volo AirIndia, precisamente il Boeing 737, proveniente da Dubai con a bordo 191 passeggeri si è spaccato in due uscendo di pista durante l’atterraggio all’aeroporto di Calcutta oggi, venerdì 7 agosto. L’aereo sarebbe finito su una strada che costeggia le piste. Secondo i media locali, il pilota sarebbe morto, mentre il copilota sarebbe in gravi condizioni. Molti feriti anche tra i passeggeri. ***Notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. aereo ucraino caduto in Iran, tutte le prove che indicano che è stato abbattuto / 2. Tutti i dubbi sull’aereo ucraino precipitato in Iran Leggi su tpi

