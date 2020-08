Gianluca Grignani rompe il silenzio dopo il gossip e annuncia querele: “Sono un padre!” (Di venerdì 7 agosto 2020) A distanza di alcune settimane dalla notizia rilanciata da Dagospia secondo la quale Gianluca Grignani sarebbe stato lasciato dalla moglie dopo 17 anni di matrimonio, il cantautore è intervenuto nelle passate ore su Instagram per dire la sua sulla vicenda. Se fino ad oggi Grignani era rimasto in silenzio, adesso ha deciso di pubblicare un... L'articolo Gianluca Grignani rompe il silenzio dopo il gossip e annuncia querele: “Sono un padre!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

