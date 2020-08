Covid, impennata di contagi: 552 nuovi casi, 3 morti. Vaccino, il 24/8 parte la sperimentazione allo Spallanzani (Di venerdì 7 agosto 2020) Continua a risalire la curva dei positivi per coronavirus in tutte le Regioni: 150 in più nelle ultime 24 ore. In calo, invece, il numero delle vittime. Arrivate le prime dosi del Vaccino 'made in ... Leggi su tg.la7

Coronavirus, bollettino covid di oggi 7 agosto. Marche, nuova impennata di contagi il Resto del Carlino Impennata di contagi in Italia: oggi 552 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, invece, il numero delle vittime: 3 ...

Coronavirus, seconda ondata: il dossier segreto sulla fase 3

Tre scenari possibili per la fase 3, cinque soluzioni già studiate. Comprese quelle previste in caso di «seconda ondata». C’è un documento riservato stilato dagli esperti dell’Istituto superiore di Sa ...

