Covid e ritorno a scuola: in Campania 200mila test rapidi per prof e bidelli (Di sabato 8 agosto 2020) Riapertura delle scuole e screening per il contenimento e il contrasto di Covid 19: a partire dal 24 agosto, e fino al 30 di questo mese, scatta la prima fase per l?accesso ai test rapidi e... Leggi su ilmattino

serracchiani : A #Berlino ci sono incoscienti che stuzzicano il mostro del #Covid_19 Marciano contro se stessi, contro la ragione,… - juvemyheart : RT @carlo_nicola: Appunto. L’abbiamo persa sia all’andata che al ritorno. Sia pre- che post-Covid. - carlo_nicola : Appunto. L’abbiamo persa sia all’andata che al ritorno. Sia pre- che post-Covid. - Marco7230105475 : #QSVS La Juve non è passata, prestazione mediocre squadra poco in forma, ma come sarebbe andata a finire se si foss… - DBanimators : @guidotraf @SantucciFulvio Ritorno che non si doveva giocare in pieno covid. L'andata fu l'unica partita che la juve giocò bene su 38. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ritorno

Volo Air India con 181 persone va fuori pista e si spezza in due: almeno 20 morti

Disastro aereo all’aeroporto di Kozhikode: un Boeing 737 si è spezzato in due tronconi dopo un fuoripista dovuto al maltempo. Il bilancio è molto grave Doveva essere uno speciale viaggio di ritorno pe ...

La triste parabola di Bale, mister 100 milioni dice no a Zidane: "Non ha voluto giocare"

LONDRA - Era il calciatore più veloce del mondo, ora dorme in panchina e si è pure ammutinato per il big match di stasera tra Manchester City e Real Madrid, ottavi di ritorno di Champions League. È la ...

