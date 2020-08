Covid di mezz’estate. Viaggio visionario (ma non troppo) al Sud a caccia dei perseguitati dell’ultimo sound (Di venerdì 7 agosto 2020) Ho visto forze dell’ordine assieparsi al buio e, cucù, multe alla coppietta che per scambiarsi bacetti al chiaro di luna si erano abbassati la mascherina. E poi, improvvisati Sherlock Holmes, dotati di una strumentazione elettroacustica degna di una spy story, misurare i decibel, e vigilanti attrezzati di rivelatori di sudore (se sudi vuol dire che hai ballato, dunque hai infranto la legge). Vietata la musica spaccatimpani, fa sballare e crea assembramenti. Niente sound house/tecno, si ritorna alla musica da piano bar, stile note da Una rotonda sul mare. Ho visto i kapò della legge varcare la soglia di lounge en plein air interrompere la musica: qui non si balla. Ho visto signori legalizzati da una divisa irrompere in case private dove i ragazzi ballavano, sì ballavano, perché questo fanno i giovani si divertono. Hanno fatto spegnere la ... Leggi su ilfattoquotidiano

