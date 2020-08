Altrabenevento: “Assunzioni per il servizio 118, far luce sulle segnalazioni del CUB” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Altrabenevento. “Il sindacato CUB (Confederazione Unitaria di Base) con una lettera inviata al Prefetto, alla ASL, alla Regione, al Ministero della Salute e alla stampa, ha denunciato alcune violazioni al contratto per il servizio 118 gestito attualmente dalla Confederazione Misericordie d’Italia. Si tratta non solo di mancati pagamenti ai soccorritori ma anche della utilizzazione di lavoratori estranei al contratto. I fatti denunciati vanno ben oltre la vertenza sindacale per il salario e le indennità dovute ai soccorritori ma riguardano la organizzazione del servizio 118, uno dei più delicati e fondamentali per i cittadini del Sannio. Ricordiamo, a tal proposito, che durante la emergenza Covid la ... Leggi su anteprima24

