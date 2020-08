UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 7 agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 7 agosto 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 7 agosto 2020Susanna (Agnese Lorenzini) ha una fortunata intuizione e fornisce così a Eugenio Nicotera (Paolo Romano) un ottimo elemento per continuare le sue indagini. Alberto Palladini (Maurizio Aiello) viene messo sempre più sotto pressione da Nicotera, ma ora si è reso conto che anche il magistrato ha un punto debole da poter sfruttare… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) finisce per confidarsi con la persona meno adatta… La piccola Irene (Greta Putaturo) inizia decisamente ad accusare il colpo della separazione dei genitori. Ma ... Leggi su tvsoap

