Sarri stupisce: “Se perdo, la mia ultima alla Juve?”, che risposta! Poi parla di Dybala e Ronaldo (Di giovedì 6 agosto 2020) Conferenza stampa della vigilia per il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, ad un giorno dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Dopo la vittoria dello Scudetto, serve ribaltare l’1-0 dell’andata in Francia per non rendere fallimentare il cammino in Europa dei bianconeri. stupisce, però, la risposta dell’allenatore a chi gli chiede se possa essere questa la sua ultima partita alla Vecchia Signora: “Sta dando dei dilettanti ai nostri dirigenti – dice – Credo che la scelta sia stata fatta, al di là del risultato della partita di domani. Con la sua domanda sembra che possano farsi trascinare dall’onda emotiva come tifosi”. La conferenza si è poi spostata sulle condizioni di Dybala e su ... Leggi su calcioweb.eu

