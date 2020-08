Rocco Casalino e il bacio alla nuova fiamma Gabriele? Dagospia a valanga: "Cosa non torna", il sospetto sul portavoce (Di giovedì 6 agosto 2020) Un appassionato bacio al termine di una cena romantica. Le foto sono state pubblicati da Chi, dell'onnipresente Alfonso Signorini. I protagonisti? Rocco Casalino e l'attore Gabriele Rossi, sorpresi in atteggiamenti molto intimi a Roma. Eppure, secondo Dagospia, non sono stati "sorpresi". In che senso? Il sospetto avanzato da Dago è che "Casalino si fa vedere in giro con Gabriele Rossi per dire al mondo che ha scaricato il fidanzato cubano ludopatico". Come è noto, l'ex cubano di Casalino, José Carlos Alvarez, è rimasto recentemente invischiato nella vicenda del trading online, che ha lambito anche il portavoce di Giuseppe Conte. A tempo record, i due hanno fatto sapere di essersi lasciati. E ... Leggi su liberoquotidiano

DinoBoicelli : RT @nonexpedit: I documenti desecretati hanno rivelato il segreto di Pulcinella: il #ComitatoTecnicoScientifico era in realtà Rocco Casali… - PonytaEle : RT @nonexpedit: I documenti desecretati hanno rivelato il segreto di Pulcinella: il #ComitatoTecnicoScientifico era in realtà Rocco Casali… - GiorgioVaccaro : RT @nonexpedit: I documenti desecretati hanno rivelato il segreto di Pulcinella: il #ComitatoTecnicoScientifico era in realtà Rocco Casali… - raimondialfredo : RT @nonexpedit: I documenti desecretati hanno rivelato il segreto di Pulcinella: il #ComitatoTecnicoScientifico era in realtà Rocco Casali… - Bobbio65M : RT @noitre32: AMICIZIA Golpe del M5s: i Casalino-boys demansionati dai vertici. Ufficiale: è guerra a Conte e il suo portavoce?https://t.co… -