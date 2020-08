Melita Toniolo dopo il silenzio social affonda gli artigli contro gli hater (FOTO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Melita Toniolo risponde alle critiche degli haters e li zittisce con una FOTO fatta al naturale e senza temere nulla Melita Toniolo finalmente risponde agli haters e li mette a zittire con un attacco davvero molto forte. Infatti, ha assunto un atteggiamento che l’ha resa scatenata sui social network. La showgirl è diventata famosa. Oramai, almeno 13 anni, ha partecipato al reality show Grande Fratello. Molto sensuale e brava, purtroppo sul web non riesce mai a superare lo scoglio dei suoi contestatori e a volte questo sfinisce. Stanca di essere sempre criticata e insultata, questa volta ho deciso di replicare agli haters e di commentare in maniera risoluta. Ha fatto una FOTOgrafia completamente al ... Leggi su kontrokultura

Accettarsi per ciò che si è lasciando gli stereotipi fuori dalle nostre vite. Il mondo dei social è spesso pieno di immagini patinate e ammalianti che però si scontrano prepotentemente con la realtà c ...Continua la scia di influencer che si accodano al body positive, il movimento per combattere i canoni estetici non inclusivi. Dopo Aurora Ramazzotti, che ha mostrato il suo volto segnato dall'acne, ad ...