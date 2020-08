La nuova Alitalia solo con il sì Ue (Di giovedì 6 agosto 2020) Secondo la bozza del decreto Agosto se non arriva il sì dell’Unione Europea alla nuova Alitalia la compagnia rischia la liquidazione. Questo, spiega oggi La Stampa, è scritto nell’articolo 69 del «Decreto agosto» che il governo sta per emanare. I sindacati, che ieri mattina hanno incontrato il ministro dei Trasporti Paola De Micheli senza riuscire a fare significativi passi avanti, appena la bozza ha iniziato a circolare hanno subito chiesto lumi al Mit ricevendo rassicurazioni al riguardo «perché non è certo che la norma venga realmente inserita nel dl». La smentita però riguarderebbe solo i tempi, non il merito del provvedimento. Stando al testo provvisorio chiuso alle 23,13 di martedì notte, ed ancora ... Leggi su nextquotidiano

Secondo la bozza del decreto Agosto se non arriva il sì dell’Unione Europea alla Nuova Alitalia la compagnia rischia la liquidazione. Questo, spiega oggi La Stampa, è scritto nell’articolo 69 del «Dec ...

Dl agosto. 91 articoli: lavoro, fisco, sanità e scuola. Stop riscossione cartelle fino al 15 ottobre

Fondi per la scuola, ulteriori interventi per i settori a rischio come il turismo, proroga dello stop ai licenziamenti, Newco Alitalia, e soldi agli enti locali. Sono alcuni dei punti contenuti nella ...

