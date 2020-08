EL, il Leverkusen vince anche il ritorno e vola ai quarti (Di venerdì 7 agosto 2020) Sarà il Bayer Leverkusen ad affrontare l’Inter nei quarti di finale di Europa League. I tedeschi vincono il match di ritorno, contro i Rangers, grazie al gol di Moussa Diaby. FORMAZIONI BAYER Leverkusen 4-2-3-1 Hradecky; Sinkgraven, Tapsoba, Bender (dal 77′ Tah), Bender (dal 68′ Dragovic); Palacios (dall’87’ Stanilewicz), Aranguiz; Diaby (dal 68′ Bailey), Wirtz (dal 68′ Baumgartlinger), Havertz; Volland. All. Bosz. A disposizione: Stanilewicz, Baumgartlinger, Dragovic, Lomb, Alario, Bailey, Wendell, Tah, Ozcan. RANGERS 4-3-2-1 McGregor; Barisic, Helander, Goldson, Tavernier (dal 77′ Patterson); Aribo, Davis (dal 66′ Arfield), Jack; Kent (dal 66′ Kent), Barker (dal 60′ Hagi); Morelos (dal 77′ Stewart). All. Gerrard. ... Leggi su sport.periodicodaily

sowmyasofia : EL, il Leverkusen vince anche il ritorno e vola ai quarti - Dekii : RT @cippiriddu: Domani si torna al secondo posto, poi si batte il Napoli, all'ultima si vince a Bergamo, poi si supera in scioltezza il Get… - Rickyrickyric89 : @Palvinismo1 @_enz29 @UCommentator2 Ma dai il leverkusen ha una difesa RIDICOLA, vince l’Inter 3-0 o 4-1 - spaziocalcio : La #Roma è fuori dall'Europa League: difesa pessima il #SevillaFC vince 2-0. Il #Bayer04 sfiderà l'#Inter… - _Sam_Pick : @PinoMeazza @Gazzetta_it @_enz29 Sarà una bella partita con il Leverkusen. Chi vince va in finale conteo il Manchester -

Ultime Notizie dalla rete : Leverkusen vince

Dopo il 3-1 in Scozia, la squadra di Bosz vince anche al ritorno con un gol di Diaby a inizio ripresa. Ma Aranguiz sarà squalificato Nessuna sorpresa. Sarà il Bayer Leverkusen l’avversario dell’Inter ...Note: Ammoniti: Diego Carlos, Jordan (S); Kolarov, Pellegrini Lo. (R). Espulso: al 90’+10 Mancini (R) per gioco scorretto. Angoli: 10-3 per il Siviglia. Recupero: 3' p.t.; 7' s.t. Parte bene il Sivigl ...