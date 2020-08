The Suicide Squad: da James Gunn qualche anticipazione in attesa del DC Fandome (Di mercoledì 5 agosto 2020) James Gunn ha regalato qualche anticipazione su The Suicide Squad in attesa del DC Fandome che avrà luogo il 22 agosto: 'Ne sto parlando molto perché è davvero bello'. James Gunn ha risposto ad alcune domande legate a The Suicide Squad in vista del DC Fandome che avrà luogo il 22 agosto e presenterà anticipazioni sul nuovo film e sui prossimi progetti cinematografici e televisivi della casa editrice. Un utente di Twitter ha chiesto al cineasta se ci sono stati interventi da parte della Warner Bros., simili a quelli sui film di Zack Snyder e David Ayer. Questa la risposta di Gunn: "Posso confermare che The ... Leggi su movieplayer

