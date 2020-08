Parma, Lucarelli verso la promozione a direttore sportivo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Parma si guarda intorno per rimpiazzare il partente Daniele Faggiano: probabile la promozione di Alessandro Lucarelli Il Parma inizia a guardarsi intorno per cercare un nuovo direttore sportivo dopo la partenza di Daniele Faggiano, che andrà a ricoprire lo stesso ruolo al Genoa. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, in queste ore c’è stato un incontro con Alessandro Lucarelli che dovrebbe essere promosso nel ruolo di direttore sportivo. Da definire meglio però il suo ruolo: resta da capire se sarà solo o sarà affiancato da un’altra figura. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @DiMarzio: #Parma | #Lucarelli figura chiave per il dopo #Faggiano: le ultime - DiMarzio : #Parma | #Lucarelli figura chiave per il dopo #Faggiano: le ultime - calciomercatoit : ??#Parma - da bandiera a DS: #Lucarelli promosso | Le ultime di -