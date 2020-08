McDonald’s cerca personale per nuova apertura, 50 posti disponibili: ecco come candidarsi (Di mercoledì 5 agosto 2020) McDonald’s cerca 50 persone da inserire nel nuovo ristorante di Frascati; persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente. Entro il prossimo 3 settembre sarà possibile inviare la propria candidatura sul sito mcdonalds.it e accedere al processo di selezione per entrare a far parte della squadra di McDonald’s. Nella prima fase di selezione verrà richiesto di rispondere a un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. I candidati ritenuti idonei potranno passare alla fase successiva che consiste in un test volto a individuare le aree di forza comportamentali. Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Gazzettadiroma : McDonald’s cerca 50 persone per il ristorante che aprirà a Frascati - CorriereCitta : McDonald’s cerca personale per nuova apertura, 50 posti disponibili: ecco come candidarsi - MagdaCattaneo : RT @webecodibergamo: Nuova apertura a Grumello del Monte McDonald’s cerca 40 nuovi lavoratori - webecodibergamo : Nuova apertura a Grumello del Monte McDonald’s cerca 40 nuovi lavoratori - gigi695 : McDonald's cerca 40 persone per il nuovo ristorante a Grumello del Monte - Bergamo News -

Ultime Notizie dalla rete : McDonald’s cerca Fast food Mercato 2020 [Rapporto PDF] Domanda, dimensioni del mercato e prospettive di business in crescita Genova Gay