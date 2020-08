La regina Elisabetta e il principe Filippo in vacanza a Balmoral (anche per riunire la royal family) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di vacanze, anche per i reali inglesi. Dopo le indiscrezioni sulla mini-fuga dei Cambridge alle isole Scilly, dalla Scozia arrivano le foto che testimoniano l’arrivo della regina Elisabetta e del principe Filippo all’aeroporto di Aberdeen. I due, 95 anni lei e 99 lui, hanno viaggiato con un volo privato, poi a terra hanno trovato un autista che li ha accompagnati fino alla loro residenza di Balmoral. Leggi su vanityfair

