Formula 1, Binotto consola Vettel ma Seb lo ignora: il team radio di Silverstone certifica la rottura [VIDEO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sebastian Vettel è ormai a tutti gli effetti un ex pilota della Ferrari, nonostante continui a indossare la tuta rossa e a mettersi al volante della SF1000. L’ufficialità arrivata ormai alcuni mesi fa circa la separazione con il Cavallino a fine anno ha rotto qualcosa, spingendo il quattro volte campione a vivere da separato in casa. Foto Getty / Mark ThompsonProva ne è anche il team radio arrivato dopo l’ultimo Gran Premio di Silverstone, quando Vettel ha letteralmente ignorato Binotto, intervenuto per consolarlo: “ciao Seb, sono Mattia. Gara dura oggi: sappiamo che è stato un weekend difficile ma tra una settimana saremo ancora qui e faremo meglio”. Nessuna risposta da parte di ... Leggi su sportfair

AvogadroPaolo : Un signore... Non c'è che dire. - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: la vendetta di #Wolff nei confronti di #Binotto e della #Ferrari - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: #Leclerc, il parafulmine della #Ferrari in questo 2020 - risio1958 : RT @FormulaPassion: #F1: la vendetta di #Wolff nei confronti di #Binotto e della #Ferrari - FormulaPassion : #F1: la vendetta di #Wolff nei confronti di #Binotto e della #Ferrari -