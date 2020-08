Esplosione Beirut, oltre 100 morti e pericolo per le sostanze sprigionate: “Lasciate la città”. Trump parla di terrorismo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Esplosione Beirut: ancora non sono noti i dettagli dell’accaduto Di seguito, la notizia come era stata pubblicata a ridosso dell’Esplosione avvenuta a Beirut, quando si trattava a tutti gli effetti di un’ultim’ora: Una violenta Esplosione occorsa al porto di Beirut è stata avvertita in tutta la città: adesso una coltre di fumo intensa copre la … L'articolo Esplosione Beirut, oltre 100 morti e pericolo per le sostanze sprigionate: “Lasciate la città”. Trump parla di terrorismo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - team_world : Immagini strazianti continuano ad arrivare dall’esplosione a #Beirut. Tutto il nostro sostegno e le nostre preghi… - LaconicaMente : RT @francescatotolo: La nube tossica provocata dall’esplosione a #Beirut è arrivata fino a #Damasco in #Siria. - sarahgotbooks : RT @NicolaRaiano: E mentre sui social i tweet sono rivolti all'esplosione in #Libano, i principali telegiornali italiani aprono le edizioni… -