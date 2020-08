Capelli disastrosi e crespi? Ecco i rimedi naturali per disciplinarli! (Di mercoledì 5 agosto 2020) Con il caldo e l’estate, i Capelli possono essere particolarmente disastrosi e crespi, sfibrati ma gonfi, ancor di più se in presenza di umidità. Non solo, altre cause risiedono poi nell’uso eccessivo di decolorazioni, tinte, phon e della tanto amata piastra. Con la sabbia, i raggi dl sole e il sale del mare, inoltre, si rovinano ancor di più, e diventano davvero intrattabili… ma niente panico! Se siete amanti del fai da te e del risparmio, esistono numerosi rimedi casalinghi per rendere la chioma morbida e luminosa! Vi basterà armarvi di pazienza e di qualche semplice ingrediente che avrete sicuramente in cucina! Curiose? Iniziamo! 1. Capelli disastrosi e crespi: Impacco con olio di semi di lino e di germe di grano Due ... Leggi su pianetadonne.blog

