Ascierto vince il premio Telesia for Peoples: “Ha combattuto contro il virus” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese (Bn) – Non si contano più i premi vinti dall’oncologo del Pascale di Napoli Paolo Ascierto che si è distinto nella battaglia contro il coronavirus e ad attenderlo stavolta è il “Telesia For Peoples”. Nella convinzione che nel post Covid il ritorno alla normalità non può prescindere dalla cultura, per il settimo anno consecutivo sarà la città di Telese Terme ad ospitare “Telesia for Peoples“, l’evento nato da un’idea dell’associazione italoamericana “Icosit” e della Fondazione Migrantes della Cei. La manifestazione si svolgerà dal 22 al 23 agosto nel parco delle Terme di Telese con lo scopo di: “sensibilizzare l’opinione ... Leggi su anteprima24

Paolo Ascierto, dottore, ha parlato al quotidiano Repubblica del Coronavirus. La battaglia contro il Covid-19 non è ancora vinta. Il dottore Paolo Ascierto, lo scienziato del Pascale a cui si deve una ...

