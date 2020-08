Usa, scontro acceso in diretta tv tra Donald Trump e un giornalista (Di martedì 4 agosto 2020) Durante un’intervista con il reporter politico Jonathan Swan di “Axios on HBO“, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato protagonista di un dibattito piuttosto acceso. Trump ha infatti negato categoricamente la gravità della situazione Covid-19 negli Stati Uniti, smentendo dei dati che etichettavano gli Usa come il decimo peggior Paese al mondo per tasso di mortalità e tirando il ballo il tasso di fatalità, che nel paese a stelle e strisce è leggermente migliore della media mondiale. Tuttavia, Trump non ha messo in conto che è il numero di test Apese effettuati a determinare il tasso di fatalità, perciò i paesi che testano solamente le persone sintomatiche avranno inevitabilmente un tasso più elevato. Leggi su sportface

