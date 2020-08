Ospedali Covid in Campania, indagata dirigente dell’Ufficio Gabinetto della Regione (Di martedì 4 agosto 2020) Ospedali Covid in Campania, è indagata la dirigente dell’ufficio di Gabinetto della Giunta regionale della Campania Roberta Santaniello. L’inchiesta è della Procura di Napoli e verte proprio sulla realizzazione degli Ospedali Covid in Campania (Napoli, Caserta e Salerno) durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Lo rendono noto organi di stampa. Alla dirigente, a cui è stato … L'articolo Ospedali Covid in Campania, indagata dirigente dell’Ufficio Gabinetto della ... Leggi su teleclubitalia

