Un ‘Grande museo sul fascismo’ a Roma, ecco la mozione dei pentastellati (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA – Un ‘Grande museo sul fascismo’ per contrastare il fascismo. È questa l’idea, tradotta in una mozione, dei consiglieri capitolini pentastellati Gemma Guerrini, Andrea Coia e Massimo Simonelli. L’atto impegna sindaca e Giunta “alla realizzazione di un grande museo sul fascismo di tipo storico didattico, collegato a un centro studi di alto livello scientifico per raccontare tutti gli aspetti del regime fascista in maniera esplicativa- si legge nel documento- utilizzando anche le nuove tecnologie digitali, che funga da polo attrattore per le scolaresche di ogni ordine e grado d’Italia e d’Europa, di curiosi, di appassionati, ma anche di turisti da tutto il mondo che abbia il valore catartico al pari delle altre consimili realta’ museali gia’ presenti in altri Paesi europei”. Leggi su dire

