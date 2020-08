Treni Frecciarossa da Milano verso il sud sold out nel weekend: non ci sono posti (Di lunedì 3 agosto 2020) sono praticamente sold out tutti i biglietti sui Treni Frecciarossa in partenza da Milano per il sud Italia del prossimo fine settimana, dopo che con il mantenimento delle norme sul distanziamento si ... Leggi su leggo

Sono praticamente sold out tutti i biglietti sui treni Frecciarossa in partenza da Milano per il sud Italia del prossimo fine settimana. Tutti i posti dei treni Frecciarossa sono terminati dopo che co ...

