Lombardia, obbligo mascherine al chiuso fino al 10 settembre: la nuova ordinanza (Di lunedì 3 agosto 2020) Lombardia, obbligo mascherine al chiuso fino al 10 settembre. Il presidente Fontana ha firmato una nuova ordinanza per la regione Lombardia che sarà in vigore dal primo agosto fino al 10 settembre: confermato l’obbligo di utilizzare sempre la mascherina al chiuso e sui mezzi di trasporto e anche all’aperto quando non è possibile garantire il distanziamento sociale. Novità per quanto riguarda le celebrazioni religiose e il trasporto pubblico. È stata firmata quest’oggi dal governatore Fontana la nuova ordinanza per la regione Lombardia che regole le norme comportamentali per ... Leggi su limemagazine.eu

Agenzia_Ansa : Nuova ordinanza del governatore @FontanaPres : in #Lombardia dal 1 agosto al 10 settembre obbligo di #mascherine al… - edigram : RT @LucillaMasini: Speranza ripristina l'obbligo di distanziamento, ma la Lombardia si dissocia. Forse Fontana ha un altro cognato da arri… - DaniSalvestroni : RT @opificioprugna: #Speranza ripristina l'obbligo di distanziamento, ma la #Lombardia si dissocia. Forse #Fontana ha un altro cognato da… - Chasingadream85 : RT @SimoInTheAir: Io non l’ho mai tolta. Anche se qui in Lombardia l’obbligo della mascherina all’aperto è decaduto da metà luglio. È quest… - SimoInTheAir : Io non l’ho mai tolta. Anche se qui in Lombardia l’obbligo della mascherina all’aperto è decaduto da metà luglio. È… -